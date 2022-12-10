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09:43 (мск), источник: ТАСС

Володин заявил, что Германия и Франция должны выплатить компенсации жителям Донбасса

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Германия и Франция должны выплатить жителям Донбасса компенсации после заявления экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о намеренном неисполнении минских соглашений. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин в субботу.

Источник: РИА "Новости"

«После признания Меркель Германия и Франция несут моральную и материальную ответственность за происходящее на Украине. Им придется выплатить компенсации жителям Донбасса за восемь лет геноцида и нанесенного ущерба. Но это только начало», — написал Володин в своем Telegram-канале в субботу.

Спикер Госдумы отметил, что заранее спланированное неисполнение обязательств, взятых в результате подписания международного соглашения, это не только потеря доверия, но и «преступление, за которое подписанты минских договоренностей — Меркель, [бывший президент Франции Франсуа] Олланд и [бывший президент Украины Петр] Порошенко» — должны ответить.

«Сначала в 2014 году главы МИД Германии и Франции подписали в качестве гарантов мирного развития событий согласительный документ между законной украинской властью и оппозицией. Все закончилось государственным переворотом в Киеве и геноцидом 6-миллионного населения Донбасса», — отметил Володин.

Он также считает, что жителям Европы необходимо знать, кому они обязаны возникшими проблемами: отсутствием тепла, электричества, огромной инфляцией, закрывающимися предприятиями.

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