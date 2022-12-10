Володин заявил, что Германия и Франция должны выплатить компенсации жителям Донбасса

«После признания Меркель Германия и Франция несут моральную и материальную ответственность за происходящее на Украине. Им придется выплатить компенсации жителям Донбасса за восемь лет геноцида и нанесенного ущерба. Но это только начало», — написал Володин в своем Telegram-канале в субботу.
Спикер Госдумы отметил, что заранее спланированное неисполнение обязательств, взятых в результате подписания международного соглашения, это не только потеря доверия, но и «преступление, за которое подписанты минских договоренностей — Меркель, [бывший президент Франции Франсуа] Олланд и [бывший президент Украины Петр] Порошенко» — должны ответить.
«Сначала в 2014 году главы МИД Германии и Франции подписали в качестве гарантов мирного развития событий согласительный документ между законной украинской властью и оппозицией. Все закончилось государственным переворотом в Киеве и геноцидом 6-миллионного населения Донбасса», — отметил Володин.
Он также считает, что жителям Европы необходимо знать, кому они обязаны возникшими проблемами: отсутствием тепла, электричества, огромной инфляцией, закрывающимися предприятиями.