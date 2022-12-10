Источник: Турция не уступила США в переговорах по заторам в проливах

Газета Financial Times сообщала со ссылкой на нефтетрейдеров, посредников и отслеживающие суда сервисы, что после начала действия «потолка цен» для российской нефти у турецких берегов образовалась пробка.
Собеседник агентства отметил, что замглавы МИД Турции Седат Онал и замминистра финансов США Уолли Адейемо провели телефонный разговор.
«В ходе беседы посол Онал обратил внимание на необходимость предоставления турецким властям подтверждающих писем от страховых компаний для нефтяных танкеров, планирующих пройти через турецкие проливы, после заявления компаний по защите и возмещению убытков (Protection and Indemnity Insurance, P&I) о том, что страхование P&I для танкеров, перевозящих российскую нефть по цене выше предельной, будет недействительным», — пояснил источник РИА Новости.
Он добавил, что «турецкая сторона подчеркнула важность безопасности судоходства, жизни, имущества и окружающей среды в Босфоре, который проходит прямо через центр мегаполиса с населением в 20 миллионов человек».
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны «Большой семерки», Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено.