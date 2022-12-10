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11:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Министр торговли Южной Кореи предложил ЕС вместе ответить на закон о борьбе с инфляцией в США

Министр торговли Южной Кореи Дукгын Ан заявил, что Южная Корея и Евросоюз должны совместно разработать ответ на Акт о снижении инфляции (IRA), который приняли в США в августе. В ЕС считают, что закон нарушает правила конкуренции, так как устанавливает льготы для покупателей американских электромобилей.

Источник: AFP 2022

«Есть огромное пространство для совместной работы ЕС и Кореи, чтобы сделать положения более совместимыми с ВТО и не создавать ненужных проблем стратегически важным частям нашей промышленности», — сказал Дукгын Ан в интервью Euractiv.

По его мнению, в краткосрочной перспективе добиться пересмотра акта будет сложно. Дукгын Ан подчеркнул, что Южная Корея, ЕС и США могут взаимодействовать, чтобы сократить воздействие IRA. Ан добавил, что сторонам придется найти «другую альтернативу», если США не проявят желания к совместной работе или «ничего не смогут сделать».

В августе в США приняли акт о борьбе с инфляцией. Документ предлагает льготы для американцев, которые перейдут на экологически чистую энергию и пересядут на электроавтомобили. В ЕС считают, что закон приведет к перетеканию инвестиций из ЕС в США. В Европарламенте призывали подать жалобу в ВТО на этот документ. Президент Франции Эмманюэль Макрон накануне заявил, что необходимо выработать «сильный европейский ответ» на этот закон.

Олеся Павленко

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