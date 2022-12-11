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04:32 (мск), источник: © РИА Новости

Экс-вице-канцлер Австрии рассказал об ущербе от санкций для Европы

ВЕНА, 11 дек — РИА Новости. Европа обманута обещанием, что в результате санкций Россия упадет на колени, на самом деле европейцы нанесли ущерб в первую очередь самим себе, поддерживая санкционную политику, заявил экс-вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.

Источник: © РИА Новости

«Мы многое пережили в последнее время, мы переживаем санкции, которые были приняты и обманули нас в том, что мы можем что-то выиграть за счет того, что Россия будет поставлена на колени. Это совершенно не так. Мы видим положительное сальдо торгового баланса в России, где сейчас как раз, если говорить о торговле нефтью и газом, доходы выросли со 100 миллиардов до 220 миллиардов в этом году… О том, чтобы “поставить на колени” Россию, речь вообще не идет», — сказал политик на митинге в Вене.

По словам Штрахе, в результате антироссийских санкций «мы переживаем причинение вреда нам же, Австрия причинила вред самой себе».

«И мы видим рост цен на электричество и на газ, на продукты питания… Все больше людей страдают… Это вопрос социальной справедливости. Люди не знают, как они смогут обеспечить себя на протяжении следующих месяцев, и мы это еще не дошли до предела. Многие эксперты предупреждают об угрозе развития, которое мы наблюдали в этом году, что в марте-апреле нас ждет волна банкротств», — заявил политик.

Все это чертовски опасно. Угроза благосостоянию и последствия социальной политики в нашей стране, когда все больше людей находятся в растерянности — это может грозить социальным напряжением, которого мы не хотим, и все, кто несет политическую ответственность, должны препятствовать этому.

Хайнц-Кристиан Штрахе
экс-вице-канцлер Австрии

В субботу в Вене, несмотря на холодную погоду, состоялся митинг, его участники потребовали от властей Австрии пересмотра решения о поддержке санкционной политики ЕС в отношении России, сохранения нейтралитета республики в полном объеме и усилий в борьбе с нелегальной миграцией.

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