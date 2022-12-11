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08:19 (мск), источник: ТАСС

В Британии намерены конкурировать с Россией за влияние в Африке, Азии и Латинской Америке

ЛОНДОН, 11 декабря. /ТАСС/. Великобритания будет разрабатывать долгосрочные стратегии развития отношений с государствами Азии, Африки и Латинской Америки, чтобы не допустить распространения российского влияния на эти государства. Об этом говорится в распространенном в субботу вечером заявлении главы британского МИД Джеймса Клеверли.

Источник: Reuters

«В предстоящие десятилетия еще большая доля мировой экономики, а следовательно и власти, будет приходиться на страны в Азии, Африки и Латинской Америки. Предложение Великобритании [по развитию отношений с этими странами] будет основываться на их интересах и британских сильных сторонах в сфере торговли, инвестиций, обороны, технологий и изменения климата. Оно будет подкреплено надежным источником инфраструктурных инвестиций, — сообщил глава МИД. — Мы продемонстрируем стратегическую стойкость, желание работать в долгосрочной перспективе. Я хочу, чтобы наша внешняя политика постоянно имела в виду завтрашний день, смотрела за горизонт, заглядывала на 10−20 лет вперед».

В заявлении отмечается, что Клеверли, занявший кресло руководителя Форин оффиса 6 сентября, выступит 12 декабря в Лондоне с первой программной речью на нынешнем посту, которая будет посвящена необходимости выстраивания долгосрочных внешнеполитических стратегий. Подчеркивается, что Клеверли укажет на важность «строительства будущих партнерств, которые укрепят принципы, правила и глобальные институты, обеспечившие беспрецедентный период относительного мира и процветания для большего числа людей, чем когда-либо в истории».

Как добавили в британском внешнеполитическом ведомстве, Клеверли обратит внимание на необходимость «создания заслуживающей доверия и надежной альтернативы таким странам, как Россия». В заявлении говорится, что Лондон заинтересован в развитии отношений с государствами, которые «разделяют веру в суверенитет и территориальную целостность, свободную торговлю».

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