12:08 (мск), источник: © РИА Новости
Правительство выделило средства на поддержку многодетных семей
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Правительство России выделило более 362,5 миллиона рублей на поддержку многодетных семей, сообщается на сайте кабмина.
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«На ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям, в которых родился третий или последующий ребенок, будет дополнительно направлено свыше 362,5 миллиона рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что размер такого пособия равен прожиточному минимуму на детей в конкретном регионе и в среднем по стране составляет 14,5 тысячи рублей. Выплата предоставляется семье после рождения третьего или последующего ребенка до тех пор, пока ему не исполнится три года.
Добавляется, что необходимость дополнительного финансирования связана с уточнением числа получателей выплат в регионах. Источником средств стал резервный фонд правительства.