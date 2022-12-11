Захарова обвинила Евросоюз в моделировании обострения в Косово

«Ну почему же “бездействия”. Это как раз та ситуация, которую Евросоюз, по сути, моделировал годами», — написала она в своем Telegram-канале, комментируя слова премьера Сербии Аны Брнабич о том, что страна находится на грани войны из-за косовского премьера и бездействия ЕС.
Накануне президент Сербии Александр Вучич сообщил, что руководство страны направит официальный запрос командованию миссии НАТО KFOR о распределении контингента сербской полиции и армии в Косово и Метохии.
Косовские сербы в субботу возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Пантич, который вместе с коллегами — сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края — подал в отставку в ноябре, был задержан в субботу на КПП Ярине при выезде из Центральной Сербии по подозрению «в терроризме».
На ночь протестующие расставили палатки, чтобы дежурить на баррикадах. Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП Ярине блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из Центральной Сербии на север края.