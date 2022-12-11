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13:17 (мск), источник: © РИА Новости

Захарова обвинила Евросоюз в моделировании обострения в Косово

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Евросоюз, по сути, годами моделировал нынешнюю ситуацию в Косово, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

«Ну почему же “бездействия”. Это как раз та ситуация, которую Евросоюз, по сути, моделировал годами», — написала она в своем Telegram-канале, комментируя слова премьера Сербии Аны Брнабич о том, что страна находится на грани войны из-за косовского премьера и бездействия ЕС.

Накануне президент Сербии Александр Вучич сообщил, что руководство страны направит официальный запрос командованию миссии НАТО KFOR о распределении контингента сербской полиции и армии в Косово и Метохии.

Косовские сербы в субботу возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Пантич, который вместе с коллегами — сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края — подал в отставку в ноябре, был задержан в субботу на КПП Ярине при выезде из Центральной Сербии по подозрению «в терроризме».

На ночь протестующие расставили палатки, чтобы дежурить на баррикадах. Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП Ярине блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из Центральной Сербии на север края.

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