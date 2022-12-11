14:23 (мск), источник: ТАСС
Песков заявил, что невыполнение «Минска-2» стало предтечей СВО
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что «все игнорировалось другими участниками переговорного процесса».
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МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Невыполнение минских соглашений другими их участниками стало предтечей специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».
Так он ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина, понимала ли Россия, что ее обманывают насчет «Минска-2».
«Со временем, конечно, это стало очевидно. И, опять же, президент [России Владимир] Путин и другие наши представители об этом постоянно твердили, заявляли. Но это все игнорировалось другими участниками переговорного процесса. Вот это все как раз является предтечей специальной военной операции», — констатировал представитель Кремля.
После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года на востоке страны, где преобладает русскоязычное население, начались массовые протесты несогласных с новым курсом Киева. В ответ власти Украины в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе с применением авиации и массированным обстрелом жилых кварталов. Минские соглашения, достигнутые в 2014—2015 годах, должны были стать основой урегулирования в Донбассе. Они были подписаны при посредничестве ОБСЕ, России, Германии и Франции.
В опубликованном 7 декабря текущего года интервью германской газете Zeit экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала заключение минских соглашений «попыткой дать Украине время для того, чтобы стать сильнее». По ее словам, «всем было ясно», что конфликт был заморожен и проблема не была решена, «но именно это дало Украине бесценное время». Она выразила сомнение, что в то время страны НАТО могли бы оказать Киеву поддержку в том объеме, в котором они делают это теперь.