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14:23 (мск), источник: ТАСС

Песков заявил, что невыполнение «Минска-2» стало предтечей СВО

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что «все игнорировалось другими участниками переговорного процесса».

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Невыполнение минских соглашений другими их участниками стало предтечей специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Так он ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина, понимала ли Россия, что ее обманывают насчет «Минска-2».

«Со временем, конечно, это стало очевидно. И, опять же, президент [России Владимир] Путин и другие наши представители об этом постоянно твердили, заявляли. Но это все игнорировалось другими участниками переговорного процесса. Вот это все как раз является предтечей специальной военной операции», — констатировал представитель Кремля.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года на востоке страны, где преобладает русскоязычное население, начались массовые протесты несогласных с новым курсом Киева. В ответ власти Украины в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе с применением авиации и массированным обстрелом жилых кварталов. Минские соглашения, достигнутые в 2014—2015 годах, должны были стать основой урегулирования в Донбассе. Они были подписаны при посредничестве ОБСЕ, России, Германии и Франции.

В опубликованном 7 декабря текущего года интервью германской газете Zeit экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала заключение минских соглашений «попыткой дать Украине время для того, чтобы стать сильнее». По ее словам, «всем было ясно», что конфликт был заморожен и проблема не была решена, «но именно это дало Украине бесценное время». Она выразила сомнение, что в то время страны НАТО могли бы оказать Киеву поддержку в том объеме, в котором они делают это теперь.

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