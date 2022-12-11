Пушилин уволил главу Дебальцево после критики пунктов обогрева

3 декабря врио главы республики указывал на нарушения, в том числе антисанитарию, в пунктах обогрева в городе Светлодарск, «который относится к Дебальцево», и потребовал, чтобы Захаревич исправил ситуацию.
На сайте администрации Дебальцево в сообщении от 6 декабря говорится, что Захаревич провел инспекцию пунктов обогрева Светлодарска. Пункт решили переместить в другое место, так как «подобранное администрацией Светлодарска помещение не соответствует требованиям и нормам».
Светлодарск находится примерно в 15 км от Дебальцево, вместе с пос. Мироновский входит в «Большое Дебальцево». Сам город расположен под Горловкой, приблизительно в 50 км от Донецка. Эта территория находилась под контролем ДНР с 2015 года.