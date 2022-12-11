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17:31 (мск), источник: РБК

Пушилин уволил главу Дебальцево после критики пунктов обогрева

Врио главы ДНР Денис Пушилин своим указом освободил от должности главу администрации города Дебальцево Игоря Захаревича, соответствующий документ размещен на сайте Пушилина.

Источник: РИА "Новости"

3 декабря врио главы республики указывал на нарушения, в том числе антисанитарию, в пунктах обогрева в городе Светлодарск, «который относится к Дебальцево», и потребовал, чтобы Захаревич исправил ситуацию.

На сайте администрации Дебальцево в сообщении от 6 декабря говорится, что Захаревич провел инспекцию пунктов обогрева Светлодарска. Пункт решили переместить в другое место, так как «подобранное администрацией Светлодарска помещение не соответствует требованиям и нормам».

Светлодарск находится примерно в 15 км от Дебальцево, вместе с пос. Мироновский входит в «Большое Дебальцево». Сам город расположен под Горловкой, приблизительно в 50 км от Донецка. Эта территория находилась под контролем ДНР с 2015 года.

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