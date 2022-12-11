Вучич обвинил США и Приштину в несоблюдении соглашений по Косово

Глава государства созвал Совбез после того, как «премьер» самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти призвал контингент НАТО KFOR убрать с дорог на севере края баррикады косовских сербов и пригрозил, что в случае отказа командования НАТО косовские силовики готовы сами провести операцию.
«У нас есть один вопрос для наших американских партнеров. Скажите нам, какое соглашение соблюдает Приштина и какой акт вы соблюдаете? Устав ООН, резолюцию 1244 Совбеза ООН, Брюссельское соглашение или Вашингтонское соглашение? Назовите нам один из этих документов, который Приштина соблюдает, хоть один, который они и американцы соблюдают. Вы видите, что таковой не существует, только “нам можно все, что и сколько захотим”, — заявил Вучич в обращении к гражданам по итогам заседания.
Сербский президент заявил днем, что официальный Белград продолжит борьбу по вопросу Косово и Метохии всеми правовыми средствами, и подчеркнул — Приштина должна сформировать Сообщество сербских общин (ССО) согласно Брюссельскому соглашению 2013 года. Накануне он рассказал, что Белград направит официальный запрос командованию миссии НАТО о распределении контингента сербской полиции и армии в Косово и Метохии, что допускается резолюцией 1244 Совбеза ООН.
Накануне косовские сербы возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Пантич, который вместе с коллегами — сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края — подал в отставку в ноябре, был задержан в субботу на КПП «Ярине» при въезде из Центральной Сербии по подозрению «в терроризме».
На ночь протестующие расставили палатки, чтобы дежурить на баррикадах. Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП «Ярине» блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из Центральной Сербии на север края.