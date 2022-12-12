Вучич заявил о самом трудном дне в своей карьере из-за эскалации в Косово

«Наш народ переживает тяжелую ночь, и я должен быть с ним. У нас есть заверения от Сил НАТО для Косово, что не будет никаких насильственных действий. Мы приняли определенные меры для защиты нашей страны», — сказал Вучич.
Он также отреагировал на совместное заявление посольств США в Белграде и Приштине, в котором Вашингтон призвал демонтировать незаконные баррикады на севере Косово и прекратить угрозы насилием.
«Речь идет о попытке положить конец сербской проблеме в Косово, в которой участвуют [косовский премьер Альбин] Курти, власти Приштины и значительная часть международного сообщества», — подчеркнул Вучич.
Накануне, 10 декабря, на севере Косово, где в основном проживают сербы, стали появляться баррикады, кроме того, жители начали перекрывать дороги к погранпунктам. Причиной волнений стало арест косовского полицейского и этнического серба Деяна Пантича. Он и его некоторые коллеги несколько дней назад отказались продолжать службу в составе полиции Косово и оставили свой пост в городе Косовска-Митровице.
Власти Косово 11 декабря обратились к командованию контингента НАТО в частично признанной республике (KFOR) с требованием убрать баррикады на севере края. Курти указал, что ожидают ответа до вечера, а в случае отказа демонтаж баррикад может быть произведен косовскими силовиками. Вучич затем созвал совещание Совета безопасности Сербии.
Обострение конфликта между частично признанным Косово и Сербией продолжается уже несколько месяцев. Оно связано с требованием косовских властей ездить на территории республики только с местными номерами RKS, а не с сербскими. До этого водителям разрешали перерегистрацию, но в ноябре власти Косово пообещали штрафовать за использование сербских номеров.