Премьер Сербии и глава МИД ФРГ обменялись критикой по ситуации в Косово

Бербок считает, что причиной роста напряженности стал запрос Белграда к миссии НАТО по размещению сил армии и полиции Сербии в Косово.
«Косово снизило напряженность, отложив местные выборы. Недавняя риторика из Сербии способствует обратному», — написала глава МИД Германии в Twitter. Она отметила, что поддерживает диалог при посредничестве Евросоюза.
Она напомнила, что главы МИДов стран G7 в мае приняли коммюнике, в котором призывали к соблюдению резолюций Совета Безопасности ООН при решении «любой проблемы или кризиса в мире (Ливия, Сирия, Йемен, Сомали и так далее)».
«Теперь, к удивлению, МИД Германии прямо заявляет, что резолюцию 1244 СБ ООН, в которой оговаривается, что Сербия имеет право просить о возвращении определенного числа своих сил безопасности в Косово, следует игнорировать, поскольку это “неприемлемо”», — написала Брнабич в Twitter.
«Ошеломляющий уровень абсурда», — добавила премьер Сербии.
Очередное обострение на севере Косово произошло 10 декабря на фоне задержания бывшего полицейского-серба Деяна Пантича косовскими правоохранительными органами. Сербское население в ответ сделало баррикады на дорогах и вышло на акции протеста. Президент Сербии Александр Вучич назвал 11 декабря своим самым тяжелым днем работы в должности главы государства и премьера.
За день до обострения конфликта сторонам удалось урегулировать ситуацию по другому вопросу — по выборам городов на севере Косово. По итогам переговоров выборы были перенесены.