Украина перебросила дополнительные силы на сватовское направление

«В район населенного пункта Стельмаховка (северо-западнее Сватово) выявлена дополнительная переброска сил и средств противника», — сказал он «РИА Новости».
По словам Марочко, усиление позиций украинских войск связано с успехами Вооруженных сил (ВС) РФ на данном направлении.
Ранее, 11 декабря, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Сватово, выпустив из артиллерии в сторону города снаряд натовского калибра (155 мм).
Тогда же НМ ЛНР в Telegram-канале сообщила, что за прошедшие сутки украинская армия обстреляла населенные пункты Сватово и Стаханов из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, выпустив семь ракет.
В результате ударов в Сватово повреждения получила коррекционная школа-интернат, а в другом населенном пункте оказалось разрушено здание банно-оздоровительного комплекса.
Специальная операция России по защите Донбасса, против жителей которого Киев ведет боевые действия с 2014 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.