МИД РФ: поставки удобрений из России станут залогом хорошего урожая будущего года

СТАМБУЛ, 12 декабря. /ТАСС/. Поставки российских удобрений станут залогом хорошего урожая в будущем году. Об этом заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин российским журналистам по итогам состоявшихся в Стамбуле политических консультаций между РФ и Турцией.
«В конце концов, после наших усилий и при содействии Всемирной продовольственной организации некоторые сдвиги произошли. Как вы знаете, первый сухогруз направляется в Малави, за ним должны последовать и другие. Но это предполагает размораживание и снятие ареста с <…> российского продовольствия. Большей частью оно находится в Латвии. Мы будем приветствовать любые шаги, направленные на то, чтобы помочь беднейшим странам. Ведь поставки российских удобрений станут залогом хорошего урожая будущего года», — подчеркнул он.
Вершинин также напомнил, что президент России Владимир Путин «публично заявил, что те удобрения, которые были задержаны и в отношении которых был наложен арест, в ряде стран Европы, а это достаточно большой объем, в районе 260 тыс. тонн». «Мы готовы отдать безвозмездно в нуждающиеся страны, в первую очередь, страны Африки. В этом контексте у нас были контакты с африканскими странами, с Африканским союзом. Замечу, что и транспортировку готова обеспечить российская сторона», — добавил он.