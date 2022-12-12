Боррель сообщил, что страны ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России

«Это заседание Совета ЕС будет очень долгим и сложным. У нас на повестке дня санкции против России, девятый пакет, мы все еще не достигли согласия. Нам остается договориться еще по ряду вопросов», — заявил Боррель (цитата по ТАСС).
Он добавил, что министры стран ЕС «имеют разные подходы», которые пока что мешают согласованию новых ограничений против РФ. Боррель допустил, что к единой позиции страны ЕС могут прийти к концу дня, однако для этого нужно решить ряд вопросов, добавил он.
О том, что переговоры по санкциям зашли в тупик, 10 декабря заявил польский посол при ЕС Анджей Садось. По его словам, это случилось из-за большого количества исключений, на которых настаивали европейские государства, в том числе Германия, Франция, Испания, Италия и Бельгия.
7 декабря глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в девятый пакет санкций попали 200 физических и юридических лиц из России. В частности, под ограничения попадут российские военные, предприятия ОПК, депутаты Госдумы и сенаторы, министры, губернаторы и политические партии. Кроме того, в санкционный список попадут еще три российских банка, будет запрещено вещание еще четырех российских телеканалов.
Также ЕК предложила ввести новые экспортные ограничения, в частности, в отношении товаров двойного назначения, например электроники и IT-компонентов. В рамках девятого пакета санкций ЕС намерен запретить экспорт двигателей для дронов и беспилотников в Россию и в любые третьи страны, которые могут затем передавать их РФ, добавила Урсула фон дер Ляйен. Она также анонсировала новые меры против российского энергетического и горнодобывающего секторов.
На фоне начала спецоперации на Украине ЕС уже ввел восемь пакетов санкций против России, направленных против банков, оборонных компаний, производителей нефти и газа и других секторов экономики страны, а также сотен правительственных чиновников, бизнесменов, журналистов и др. Предыдущие ограничения в отношении России были приняты 6 октября.