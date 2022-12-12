12:53 (мск), источник: m24.ru
Президент Чехии заявил, что имел ошибочное мнение о Путине
Милош Земан заявил, что считал, что российский президент исходит из интересов своей страны, однако спецоперация не соответствует такой позиции.
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Президент Чехии Милош Земан заявил, что считал Владимира Путина политиком, исходящим из интересов своей страны, однако начало специальной военной операции на Украине изменило его мнение о российском президенте. Об этом сообщает «Чешское радио».
«Я видел в нем политика, пекущегося об интересах своей страны. Агрессия была против интересов Российской Федерации. Если он этого не осознавал, тем хуже для него», — сказал Земан.
Он поддержал позицию Евросоюза об оказании помощи Киеву в конфликте, а также отметил, что в этой ситуации интересы безопасности стоят выше экономической выгоды.
«Хотя меня некоторые и называют российским агентом, я считаю, что мы должны солидаризироваться с подвергшимся нападению», — добавил чешский лидер.
С 25 октября власти Чехии ввели запрет на въезд в страну для россиян с туристическими шенгенскими визами. Кроме того, под запрет подпадают разрешения, выданные для участия в мероприятиях культуры и спорта.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.