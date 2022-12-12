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15:16 (мск), источник: Ведомости

Песков заявил, что Кремль не намерен быстро менять ядерную доктрину

Кремль не собирается быстро менять российскую ядерную доктрину, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: AP 2022

«Речь не идет о каких-то быстрых действиях в этом плане. Речь идет о том, что постоянно идет мыслительный процесс, идет сопоставление доктринальных установок, на экспертном уровне это постоянно анализируется, в том числе с учетом того, как развивается общая ситуация», — отметил пресс-секретарь.

На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что российская сторона может подумать над тем, чтобы «взять на вооружение» наработки Вашингтона по обеспечению своей безопасности, включая тактику нанесения обезоруживающего удара.

Согласно положениям военной доктрины, российская сторона может применить ядерное оружие, если поступит достоверная информация о старте баллистических ракет, атакующих территорию России, будет применено ядерное оружие или другие виды оружия массового поражения по территории страны. В числе других условий — воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил, либо же агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

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