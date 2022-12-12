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21:35 (мск), источник: ТАСС

В Турции обнаружили месторождение нефти с запасами в 150 млн баррелей

АНКАРА, 12 декабря. /ТАСС/. Месторождение нефти с запасами в 150 млн баррелей обнаружено на юго-востоке Турции в провинции Ширнак. Об этом сообщил в понедельник президент страны Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания правительства. Его видеообращение транслировал телеканал TRT.

Источник: Reuters

«Мы обнаружили 150 млн [баррелей] чистых запасов нефти в окрестностях горы Габар. Это одни из 10 крупнейших залежей на суше, открытых в 2022 году. Стоимость запасов составляет примерно $12 млрд», — сказал Эрдоган.

Ранее в понедельник Эрдоган сообщил, что Турция намерена добывать порядка 100 тыс. баррелей нефти в сутки, не уточнив, на каких месторождениях ее будут добывать.

В мае текущего года сообщалось, что турецкая государственная нефтяная компания ТПАО (TPAO) получила пятилетнюю лицензию на разведку нефти в приграничных с Сирией районах, в том числе в провинциях Ширнак и Мардин.

Эрдоган также сообщил о работах по интеграции строящегося морского газопровода с черноморского месторождения Сакарья в национальную распределительную систему. «Благодаря разведке месторождений газа в Черном море, запасы которого составляют 540 млрд кубометров, мы начали новый период в сфере энергетики, и мы продолжаем работы в этом направлении без чьей-либо помощи», — добавил президент.

Власти Турции ранее сообщали, что поставки газа с черноморских скважин потребителям планируется начать в марте 2023 года. Самым крупным месторождением газа в Черном море считается Сакарья, его запасы превышают 400 млрд кубометров. На начальной стадии с этого месторождения планируется добывать примерно 10 млн кубометров газа в сутки, или от 3,4 до 4 млрд в год. К 2027−2028 годам ежедневный объем добычи газа должен составить 40 млн кубометров, ежегодные объемы вырастут до 15 млрд кубометров.

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