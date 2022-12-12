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22:51 (мск), источник: © РИА Новости

В США обеспокоились, что в Литве причастных к холокосту почитают как героев

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В Литве есть нерешенные проблемы с осмыслением событий Второй мировой войны, поскольку некоторые из причастных к холокосту и участвовавших в истреблении еврейской общины Литвы почитаются как национальные герои, заявила представитель госдепартамента США по вопросам холокоста Эллен Джермейн.

Источник: AP 2022

«Я вижу эту проблему. Она есть и в Литве. Прославляют, увековечивают памятниками людей, которые видятся как национальные герои, потому что они боролись против советской власти, но, вместе с тем, были и нацистскими коллаборантами и участвовали в нацистских преступлениях, геноциде», — приводит слова Джермейн агентство ELTA.

«Такие примеры есть на Украине, в Хорватии, других странах. Германия всегда очень ясно заявляла, что исполнителями холокоста были нацисты. Но по сути почти в каждой стране были их местные помощники и участники преступлений. К сожалению, то же мы можем сказать и о Литве», — отметила Джермейн.

По ее словам, события в Панеряе не могли бы произойти без участия литовцев.

Дипломат привела в пример также Йонаса Норейку, который, будучи главой Шяуляйского уезда, приказал поместить всех евреев региона в гетто и отобрать их имущество, и Юозаса Крикштапониса, который на территории Белоруссии убивал местных евреев и военнопленных. Оба впоследствии присоединились к «лесным братьям», поэтому в современной Литве почитаются как национальные герои.

В 1941 году в местечке Панеряй, которое в то время находилось примерно в десяти километрах от Вильнюса, нацисты учинили расправу над десятками тысяч человек. К ямам, которые были вырыты перед войной для строительства, они сгоняли на расстрел тысячи евреев и советских военнопленных. В Литве это самое крупное массовое захоронение жертв нацизма. По некоторым данным, здесь гитлеровцы и их пособники из числа литовцев убили около сотни тысяч человек, в том числе 70 тысяч евреев. На месте трагедии был возведен мемориал, открыт музей.

«Лесные братья» в Литве — националистически настроенные вооруженные движения, действовавшие на территории страны в 1940—1950-х годах. Во время Второй мировой войны многие из тех, кто был против советской власти, вставали на сторону фашистской Германии. «Лесные братья» были причастны к уничтожению мирного населения и убийствам советских партийных работников.

В годы Второй мировой войны в балтийской республике была почти уничтожена местная еврейская община, которая в то время считалась одной из крупнейших в Европе. Около 220 тысяч человек были убиты. Недвижимость как частных лиц, так и религиозных общин подвергалась национализации в Литве, в том числе во время Второй мировой войны.

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