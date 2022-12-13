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02:25 (мск), источник: ТАСС

Reuters узнало о демарше дипломатов нескольких стран из-за слов Макрона о гарантиях для РФ

ЛОНДОН. /ТАСС/. Дипломаты, представляющие в Париже несколько стран Восточной Европы, в понедельник предприняли демарш в связи с недавними заявлениями президента Франции Эмманюэля Макрона о гарантиях безопасности для России в новой европейской архитектуре безопасности. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщило агентство Reuters.

Источник: AP 2022

По словам собеседников агентства, представители Чехии, а также Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Эстонии доставили письменный демарш в директорат континентальной Европы французского МИД в понедельник. Официальным подтверждением этой информации британское агентство не располагает.

Сообщается, что черновик документа еще на прошлой неделе был передан представителями Чехии в столицы других стран ЕС. Как отмечает Reuters, в нем подвергалась критике идея переговоров с РФ по вопросам европейской безопасности, так как ранее Москва якобы продемонстрировала, что ее цель в этом диалоге — раскол и ослабление Европы.

Ранее Макрон в интервью телеканалу TF1 по итогам своего визита в США заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать гарантии для России. По его словам, этот вопрос будет частью дискуссий о мире, поэтому надо думать о том, как Франция и ЕС смогут защитить своих союзников и одновременно предоставить РФ гарантии безопасности в тот момент, когда состоится возвращение за стол переговоров. При этом Макрон подчеркнул, что не видит военных вариантов решения украинского конфликта, и заявил, что единственный путь выхода из этой ситуации лежит через переговоры.

Заявление Макрона вызвало резко негативные отклики со стороны представителей украинских властей, а также в странах Балтии и других европейских государствах. Как отмечает Reuters, дело не ограничилось официальными заявлениями первых лиц. Обеспокоенные страны также заявили Парижу о занимаемой позиции по дипломатической линии.

5 декабря верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал не торопиться с обсуждением гарантий безопасности для России и заявил, что считает необходимым в первую очередь обсуждать гарантии безопасности для Украины.

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