Минобороны Индии сообщило о бое с китайскими военными на границе

Индия предотвратила заход китайских войск на свою территорию 9 декабря, заявил министр обороны страны Раджнатх Сингх, передает Reuters.
«Между китайскими и индийскими войсками произошел рукопашный бой. Индийские войска не позволили войскам НОАК [Народно-освободительной армии Китая] войти на нашу территорию», — заявил он.
Ранее о том, что 9 декабря вдоль линии фактического контроля (Line of Actual Control, LAC) в округе Таванг на западе индийского штата Аруначал-Прадеш произошло столкновение между индийскими и китайскими военными, сообщало агентство ANI. По данным его источников, несколько военнослужащих с обеих сторон получили легкие ранения. И индийские, и китайские силы после этого были отведены.
В частности, индийские претензии касаются региона Аксайчин, части Тибетского нагорья под контролем Пекина, китайские — территории Аруначал-Прадеш, контролируемой Нью-Дели. Причины спора уходят в начало ХХ века, когда после объявления Тибетом независимости его граница с Британской Индией была отодвинута в пользу последней. Пекин это решение не признал и после того, как в 1951 году взял Тибет под свой контроль, начал предъявлять территориальные претензии Нью-Дели. Первый вооруженный конфликт в приграничной зоне возник в 1962 году, активные боевые действия продолжались около месяца. Китай на время занял Таванг, но позже отступил и было заключено перемирие.
Тогда в июне индийские власти сообщили о гибели 20 военных после рукопашного боя с китайцами в зоне LAC. Нью-Дели также сообщил о потерях с китайской стороны, не уточняя цифр. Причиной инцидента индийские власти называли нарушение Китаем статус-кво. КНР официально о потерях не сообщала.