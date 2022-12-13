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14:17 (мск), источник: © РИА Новости

Медведев прокомментировал призыв Зеленского направить миссии ЕС на Украину

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram-канале призыв Владимира Зеленского направить миссии Еросоюза на объекты критической инфраструктуры Украины.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Видимо, хочет, чтобы европейцы сидели там в качестве живого щита. Этих дурачков не жалко, а пушечного мяса ВСУ ему, видимо, мало. Нужна свежая кровь», — написал Медведев.

Он посоветовал «безотказным европейцам» в этот раз не соглашаться на такую роль.

Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

По оценкам киевских властей, уничтожена уже практически половина украинской энергосистемы. Как заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, все крупные электростанции и системы передач в стране получили повреждения.

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