19:05 (мск), источник: РБК Life
В Новой Зеландии приняли первый в мире закон о полном запрете на курение
Это позволит стране сэкономить более $5 млрд для системы здравоохранения.
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Власти Новой Зеландии приняли закон, запрещающий курение табака для будущих поколений. Всем, кто родился после 1 января 2009 года, не будут продавать сигареты, сообщает The Guardian. Издание подчеркивает, что это первый в мире закон, запрещающий курение для будущего поколения.
Закон прошел окончательное чтение и вступит в силу в 2023 году.
Новая Зеландия пытается достичь своей цели — сделать страну «свободной от курения» к 2025 году.
Помощник министра здравоохранения и автор научных исследований по туберкулезу Айша Верралл считает, что антитабачный закон позволит системе здравоохранения сэкономить до $5 млрд.
«Тысячи людей будут жить дольше и будут иметь крепкое здоровье, а система здравоохранения получит $5 млрд, поскольку ей не придется лечить такие болезни, вызванные курением, как многочисленные виды рака, инфаркты, инсульты», — заявила Верралл.
Новый закон предполагает снижение уровня концентрации никотина в табачных изделиях. Кроме того, в стране станет в десятки раз меньше торговых точек по продаже табака. До конца 2023 года останется только 600 специализированных магазинов.
Однако новые законы не ограничат продажу вейпов. Данные, на которые ссылается издание, показывают, что некоторые новозеландцы перешли от сигарет на электронные устройства. Сейчас в Новой Зеландии курят ежедневно только 8% взрослого населения, что в два раза меньше, чем десять лет назад.
В 2010 году Специальный комитет по делам коренного населения Новой Зеландии маори провел расследование, которое позволило оценить последствия употребления табака. Показатели курения в коренных общинах маори оказались на уровне 38,6% — это самый высокий уровень по курению в стране. Выяснилось, что ежегодно более 600 маори умирают преждевременно от болезней, связанных именно с курением.
Власти Новой Зеландии поставили цель запретить курение в стране к 2025 году. В 2011 году правительство приступило к разработке концепции по ограничению курения в Новой Зеландии до минимального уровня.
В конце сентября аналитики назвали российские регионы — лидеры по здоровому образу жизни. Возглавили рейтинг Северный Кавказ и юг России, в числе замыкающих — регионы Дальнего Востока. Оценивали образ жизни жителей этих регионов по восьми показателям, характеризующим потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятие спортом и условия труда.
Алина Кравчук