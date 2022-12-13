CNN: США собираются передать Украине ЗРК Patriot

По информации CNN, Белый дом может объявить о передаче ЗРК Patriot на этой неделе. Пока неизвестно, сколько установок будет передано Украине.
Как пишет CNN, ЗРК Patriot будут доставлены на Украину «в кратчайшие сроки». Военнослужащие ВСУ пройдут обучение по их использованию на одной из баз армии США в Германии.
В ноябре на фоне массированных обстрелов со стороны России Украина попросила США начать поставки ЗРК Patriot. Позже стало известно, что Германия обсуждает с союзниками предложение Польши о размещении на Украине ПРО Patriot. 29 ноября польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не будет поставлять комплексы Patriot на Украину.