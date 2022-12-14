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15:20 (мск), источник: © РИА Новости

Еврокомиссия перечислила Украине 500 миллионов евро

БРЮССЕЛЬ, 14 дек — РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) перечислила в среду Украине 500 миллионов евро ранее согласованной макрофинансовой помощи, сказала представитель пресс-службы Еврокомиссии на брифинге.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня Комиссия перечислила третий и последний транш в 500 миллионов евро в рамках 5 миллиардов евро исключительной макрофинансовой» поддержки Украине, сказала она.

ЕК в мае текущего года анонсировала исключительный пакет макрофинансовой помощи от Евросоюза Украине на сумму до 9 миллиардов евро. Для того чтобы такая поддержка могла быть выделена, ее должна официально предложить Еврокомиссия, а затем согласовать совет стран ЕС и Европарламент.

Из 9 миллиардов было официально согласовано предоставление 6 миллиардов — сначала 1 миллиард евро, а затем ещё 5 миллиардов евро. Нынешний транш завершает процесс перечисления этих средств.

Как уточнил в своем Twitter исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, эти 500 миллионов евро выделяются в форме кредитов на льготных условиях.

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