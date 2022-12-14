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16:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Госдума приняла в первом чтении законопроект о пожизненном заключении за диверсии

Законопроект, согласно которому за содействие диверсионной деятельности будет грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, принят Госдумой в первом чтении.

Источник: РИА "Новости"

Документ предлагает ввести уголовную ответственность за содействие диверсионной деятельности, вовлечение, призывы и склонение к финансированию диверсионных актов. Также уголовно наказуемыми станут обучение диверсионным актам и создание преступных сообществ для совершения диверсий.

УК РФ предлагается дополнить статьями 281.1 («Содействие диверсионной деятельности»), 281.2 («Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности») и 281.3 («Организация диверсионного сообщества и участие в нем»).

Максимальное наказание за создание диверсионного сообщенства — пожизненное лишение свободы, склонение к диверсии — до 20 лет лишения свободы, участие в диверсионном сообществе — 10 лет лишения свободы. Документ внесли в Госдуму 8 декабря.

Олеся Павленко

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