Клишас подтвердил разработку законопроекта об ограничении удаленки для уехавших из России

Законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время, сообщил в разговоре с RTVI Клишас. Он сам стал одним из разработчиков инициативы.
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил RTVI, что ему неизвестно о разработке такого законопроекта. «Я в этих разработках участия не принимаю. <…> Пока законопроект на эту тему в комитет не поступал. Мне про разработку этого проекта ничего не известно», — сказал он.
Нилов отметил, что Трудовой кодекс позволяет работодателю и работнику «регулировать вопрос использования формата занятости». «Если работодатель решит, что удаленно работать недопустимо, то работать удаленно будет недопустимо. Сегодня это не обязанность, это право. Исходя из этого права работодатель сам решает», — добавил он.
Заместителю председателя этого комитета Михаилу Терентьеву также ничего неизвестно об этой инициативе. «Не слышал [об этом законопроекте]», — сказал он RTVI.
В начале декабря Андрей Клишас рассказал «Ведомостям», что Россия может усложнить жизнь тем гражданам, которые покинули страну после начала частичной мобилизации, — например, в сфере переводов денег за рубеж.
Он также отметил, что многие из россиян «сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно».
«Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там [за рубежом], а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем», — говорил он.
По словам источников издания в парламенте, законопроект будет внесен в Госдуму до конца года. Он предполагает запрет на удаленку для работников тех сфер, которые связаны с распространением секретной информации, уточнили собеседники издания. По их словам, это коснется, в частности, работников из сферы информационной безопасности, чиновников, представителей некоторых транспортных отраслей.
Законопроект, как отмечает «Вёрстка», направлен на тех россиян, которые покинули страну на фоне военного конфликта на Украине и частичной мобилизации.
Источники издания утверждают, что инициатива будет «проходной», то есть парламент ее поддержит.
Один из собеседников издания сказал, что основная «аудитория законопроекта» — это не только покинувшие Россию граждане, но и те, кто остался в стране и «испытывает ненависть к бежавшим, считает их трусами». Другой источник «Вёрстки» подчеркнул, что в дальнейшем власть не планирует вводить новых ограничений против «бегунков» и «уклонистов».
В середине октября издание The Bell* писало со ссылкой на источники, что крупные государственные банки, например Сбербанк и Газпромбанк, также требуют от своих сотрудников, которые уехали из страны после начала частичной мобилизации, вернуться в Россию. 4 октября Forbes писал со ссылкой на источник, знакомый с кремлевскими оценками, писал, что с начала мобилизации из России уехали почти 1 млн человек. Другой собеседник в администрации президента уточнил, что речь идет о 600 000 — 700 000 россиян. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал информацию издания «уткой». По данным на конец ноября, после объявления мобилизации более 400 тыс. россиян въехали в Казахстан, свыше 700 тыс. пересекли границу с Грузией.
* признано Минюстом России СМИ-иностранным агентом.
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