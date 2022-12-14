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22:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Премьер Польши Моравецкий: ЕС не может ввести потолок цен на газ из-за стран Северной Европы

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Европейский союз не может договориться о потолке цен на газ в первую очередь из-за позиции стран Северной Европы.

Источник: Reuters

«На уровне ЕС по-прежнему не дошло до выработки общего знаменателя, прежде всего с несколькими странами Северной Европы. Они постоянно не видят возможности определения потолка цены, даже на уровне €180−190 за 1 МВт•ч (около €1,8−1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м)», — сказал Моравецкий (цитата по ТАСС).

По мнению премьер-министра, введение максимальной цены на природный газ поможет обеспечить предсказуемость для польского и европейского бизнеса. Он призвал партнеров из ЕС «использовать экономическую мощь, а не прятаться в закоулках, как только Кремль и Москва погрозят пальцем».

Вчера, 13 декабря, министры энергетики ЕС не смогли договориться о предельной цене на газ. По мнению главы МИД Венгрии Петера Сийярто, потолок цен на газ — неправильное решение ЕС, так как в Европе сейчас энергетический кризис.

11 декабря Bloomberg со ссылкой на европейских депутатов сообщало о разногласиях среди стран—членов ЕС по вопросу об ограничениях цен на газ. 12 стран потребовали снизить предложенный потолок цен на газ. В частности, Чехия призвала опустить предельную цену до €220.

Согласно предложенному Еврокомиссией плану, ограничение вступает в силу, если цена на газ на протяжении не менее двух недель будет превышать на Амстердамской бирже €275 за 1 МВт•ч (примерно $3 тыс. за 1 тыс. куб. м). Разница с ценой на СПГ должна превышать €58 на протяжении не менее десяти дней.

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Эрдни Кагалтынов

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