Канада восстановила санкции в отношении турбин для «Северного потока»

Оборудование ремонтировалось на канадском заводе немецкой компании Siemens Energy и было в июне выведено из-под рестрикций по просьбе правительства Германии, которая хотела восстановления поставок российского газа.
«С учетом того, что (президент РФ Владимир) Путин был вынужден продемонстрировать, что в его намерения никогда не входило восстанавливать полноценную работу “Северного потока — 1”, а сам трубопровод был выведен из строя, правительство Канады решило отменить ограниченное во времени освобождение от санкций, которое позволяло вернуть в Германию турбины, ремонтировавшиеся на заводе Siemens в Монреале», — говорится в совместном заявлении министров.
«Канада принимает это решение, признавая, что обстоятельства, при которых выдавалось освобождение, изменились, и оно более не служит заявленной цели. Это решение было принято после тесного взаимодействия с украинскими, германскими и другими европейскими союзниками», — добавили Жоли и Уильямс.
После начала конфликта на Украине экспорт российского газа в Европу по «Северному потоку» сначала значительно снизился, а с конца августа прекратился вовсе. Через месяц три из четырех ниток газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» были полностью выведены из строя, получив повреждения неизвестной природы. Компания-оператор Nord Stream AG сообщала, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. ЕС расследует возможные причины повреждений.