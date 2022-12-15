Аксенов назвал беспилотники главной угрозой для Крыма

«У нас основная угроза для Крыма — это беспилотники, все остальное находится под полным контролем», — сказал он.
Российские правоохранители и военные при этом прилагают максимальные усилия для борьбы с беспилотниками, подчеркнул Аксенов. Так, в регион поступают новые системы ПВО, кроме того, в Крыму началась сборка собственных БПЛА, добавил он.
8 декабря губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что дежурный корабль Черноморского флота сбил беспилотник. Аналогичная информация появилась 6 декабря, когда в администрации региона сообщили о двух сбитых беспилотниках. Кроме того, 8 декабря сотрудники ФСБ России задержали двоих жителей Севастополя, которые подозреваются в госизмене в форме шпионажа в интересах СБУ.
19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях. Тогда же Путин сообщил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях.