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11:15 (мск), источник: Ведомости

Аксенов назвал беспилотники главной угрозой для Крыма

Наибольшую угрозу безопасности Крыма представляют украинские беспилотники, все остальные риски регион полностью контролирует, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов в интервью ТАСС.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«У нас основная угроза для Крыма — это беспилотники, все остальное находится под полным контролем», — сказал он.

Глава региона пояснил, что беспилотники имеют малый размер и зачастую атакуют волнами, а не поодиночке, при этом на ВСУ работают разведки «всех стран мира», чей военный потенциал используется по максимуму.

Российские правоохранители и военные при этом прилагают максимальные усилия для борьбы с беспилотниками, подчеркнул Аксенов. Так, в регион поступают новые системы ПВО, кроме того, в Крыму началась сборка собственных БПЛА, добавил он.

8 декабря губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что дежурный корабль Черноморского флота сбил беспилотник. Аналогичная информация появилась 6 декабря, когда в администрации региона сообщили о двух сбитых беспилотниках. Кроме того, 8 декабря сотрудники ФСБ России задержали двоих жителей Севастополя, которые подозреваются в госизмене в форме шпионажа в интересах СБУ.

19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях. Тогда же Путин сообщил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях.

Справка
Какие режимы введены в регионах РоссииПрезидент Владимир Путин на заседании Совета безопасности сообщил, что подписал указ о введении военного положения, а также уровней среднего реагирования, повышенной и базовой готовности. Что означают эти режимы и каких регионов они касаются — в материале «Ъ»
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