Страны ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России

Проект был возвращен на доработку на уровень послов стран Евросоюза. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что новое решение ожидается до конца дня 15 декабря.
«Ряд стран не согласны с некоторыми параметрами девятого пакета. Послы снова будут обсуждать его сегодня, я надеюсь, что до конца дня будет достигнута договоренность», — сказал чиновник.
При этом другие страны хотят, чтобы Всемирная продовольственная программа присоединилась к выдаче разрешений на поставки удобрений нуждающимся странам.
Как сообщалось ранее, в девятый пакет санкций должны войти ограничения на инвестиции в горнодобывающую промышленность и заморозка счетов еще нескольких российских банков. 12 декабря глава евродипломатии Жозеп Боррель говорил, что надеется на согласование нового пакета до конца недели.