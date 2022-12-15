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12:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Страны ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России

Страны Евросоюза не достигли соглашения по девятому пакету санкций на заседании вчера, 14 декабря. Польша и страны Балтии возражают против некоторых послаблений в пакете.

Источник: Reuters

Проект был возвращен на доработку на уровень послов стран Евросоюза. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что новое решение ожидается до конца дня 15 декабря.

«Ряд стран не согласны с некоторыми параметрами девятого пакета. Послы снова будут обсуждать его сегодня, я надеюсь, что до конца дня будет достигнута договоренность», — сказал чиновник.

По данным Reuters, представители Польши и прибалтийских стран считают, что послабления для удобрений РФ могут стать лазейкой для обхода санкций российскими бизнесменами.

При этом другие страны хотят, чтобы Всемирная продовольственная программа присоединилась к выдаче разрешений на поставки удобрений нуждающимся странам.

Как сообщалось ранее, в девятый пакет санкций должны войти ограничения на инвестиции в горнодобывающую промышленность и заморозка счетов еще нескольких российских банков. 12 декабря глава евродипломатии Жозеп Боррель говорил, что надеется на согласование нового пакета до конца недели.

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