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14:29 (мск), источник: ТАСС

Ответ на потолок цен до конца недели и обвинения Сейма Польши. Темы брифинга Пескова

Перспективы стратегического развития России и мероприятия президента РФ Владимира Путина, реакция Москвы на «потолок цен», энергетические санкции Канады, а также антироссийские решения польского Сейма стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Источник: AP 2022

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах Путина

Президент Владимир Путин проведет в режиме видеоконференции заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Профильными будут доклады вице-премьера и главы Минпромторга Дениса Мантурова и губернатора Тульской области Алексея Дюмина (возглавляет комиссию Госсовета по промышленности).

Докладам будет предшествовать «объемное и содержательное» выступление Путина по национальным проектам.

Остальные встречи будут носить рабочий и непубличный характер.

Планов переговоров Путина с намеревающимся до конца года посетить РФ президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым «пока нет».

Кроме того, будет большое заседание Госсовета на следующей неделе.

Об указе про ответ на «потолок цен»

Все еще ожидается на этой неделе. «Мы сообщим, как только он появится».

О возвращении канадских санкций против «Северного потока»

«На “Северном потоке” сейчас может отразиться только ремонт. Или запуск единственной уцелевшей ветки второго потока».

«До ремонта дело пока не дошло, никаких решений на этот счет не принималось, ничего не знаем мы о результатах расследования». Неясно также, страны, в водах которых произошел этот инцидент, «будут настаивать на том, чтобы докопаться до истины».

Решение Канады «вряд ли как-то повлияет на это, хотя, безусловно, турбины нуждаются в сервисе, нуждаются в ремонте». Поэтому санкции по-прежнему «будут бить не только против тех, против кого они нацелены, но и против европейских потребителей».

О решении Сейма Польши по РФ

«Что касается [решения признать Россию виновницей] катастрофы [под Смоленском самолета с президентом Польши Лехом Качиньским в 2010 году], то, собственно, польские власти отказываются смотреть правде в глаза, отказываются реалии этого трагического происшествия признавать».

Решение признать РФ «страной — спонсором терроризма» свидетельствует, что «продолжается антироссийская истерика — так к этому и относимся».

О перспективах смены главы МИД РФ

«Традиционно я вам отвечу: относитесь соответствующим образом к таким слухам».

О предложении назвать станцию метро именем героев СВО

«Это целиком и полностью прерогатива городских властей. Безусловно, память о тех, кто отдал свои жизни, и гордость за тех, кто продолжает рисковать своей жизнью <…> — это то, что должно жить с нами всегда».

О месте Валентина Юмашева в истории России

«Действительно, он определенный след оставил, возглавлял администрацию, был заметной личностью в российской политике». «Поздравим его с днем рождения, пожелаем ему всего хорошего». Однако Пескову неизвестно, планирует ли Путин поздравлять Юмашева.

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 Юрий Стоянов: здесь меня прекрасно обманули. Как у Пушкина: меня обманывать не трудно, я сам обманываться рад
"И уже через пару дней после отмены потолка цен на заправках страны, словно по волшебству, появилось топливо"
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