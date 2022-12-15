Генштаб ВСУ выступил против временного прекращения огня на Новый год

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что от Киева никаких предложений по новогоднему перемирию не поступало.
«Интересный вопрос по поводу временного прекращения огня. Я считаю, что полное прекращение огня будет только тогда, когда ни одного оккупанта не останется на земле», — заявил Громов в четверг на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос, будет ли временное прекращение огня на Новый год.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.