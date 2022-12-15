США ввели санкции против структур ВТБ, Росбанка, Потанина, Белоусова и Чернышенко

Помимо самого Владимира Потанина ограничения распространяются на его супругу Екатерину, сына Ивана и дочь Анастасию. Под санкции попали активы бизнесмена — холдинг «Интеррос», Росбанк и яхта. Росбанку, согласно выданной лицензии, дали время на сворачивание операций до 15 марта 2023 года. «Тинькофф» и «Норникель», долями в которых владеет «Интеррос», в список не занесены. На фоне новостей о санкциях стоимость акций «Норникеля» на Мосбирже снижается на 3% (на 18:30 мск до 14,24 тыс. руб. за бумагу).
США также ввели санкции в отношении 17 аффилированных с ВТБ компаний. В ВТБ «Ъ» заявили, что решение не особо скажется на работе компании. Там напомнили, что сам ВТБ находится под санкциями с февраля.
В черный список попали руководитель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, глава РЖД Олег Белозеров, замминистра финансов РФ, куратор налоговой политики Алексей Сазанов, председатель совета директоров «Совкомфлота» Сергей Франк.
В обновленном черном списке США оказались 29 российских губернаторов:
Координатор американской санкционной политики Джеймс О'Брайен на брифинге в Госдепе заявил, что США предпримут дальнейшие действия против РФ помимо нынешних санкций. Он отметил, что «весьма оптимистично настроен в отношении того, что ЕС достигнет соглашения по девятому пакету санкций». Ранее сегодня стало известно, что представителям стран ЕС не удалось договориться по новым санкциям против РФ.