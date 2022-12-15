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19:00 (мск), источник: Коммерсантъ

США ввели санкции против структур ВТБ, Росбанка, Потанина, Белоусова и Чернышенко

США расширили список санкций против России. На этот раз в него попали Владимир Потанин и Росбанк, связанные с ВТБ компании, вице-премьеры Андрей Белоусов и Дмитрий Чернышенко, а также ряд российских губернаторов. Это следует из данных Минфина США.

Источник: РИА "Новости"

Помимо самого Владимира Потанина ограничения распространяются на его супругу Екатерину, сына Ивана и дочь Анастасию. Под санкции попали активы бизнесмена — холдинг «Интеррос», Росбанк и яхта. Росбанку, согласно выданной лицензии, дали время на сворачивание операций до 15 марта 2023 года. «Тинькофф» и «Норникель», долями в которых владеет «Интеррос», в список не занесены. На фоне новостей о санкциях стоимость акций «Норникеля» на Мосбирже снижается на 3% (на 18:30 мск до 14,24 тыс. руб. за бумагу).

США также ввели санкции в отношении 17 аффилированных с ВТБ компаний. В ВТБ «Ъ» заявили, что решение не особо скажется на работе компании. Там напомнили, что сам ВТБ находится под санкциями с февраля.

В черный список попали руководитель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, глава РЖД Олег Белозеров, замминистра финансов РФ, куратор налоговой политики Алексей Сазанов, председатель совета директоров «Совкомфлота» Сергей Франк.

В обновленном черном списке США оказались 29 российских губернаторов:

  • Московской области — Андрей Воробьев,
  • Ленинградской области — Александр Дрозденко,
  • Калининградской области — Антон Алиханов,
  • Белгородской области — Вячеслав Гладков,
  • Брянской области — Александр Богомаз,
  • Курской области — Роман Старовойт,
  • Ростовской области — Василий Голубев,
  • Воронежской области — Александр Гусев,
  • Смоленской области — Алексей Островский,
  • Калужской области — Анатолий Артамонов,
  • Челябинской области — Алексей Текслер,
  • Волгоградской области — Андрей Бочаров,
  • Вологодской области — Олег Кувшинников,
  • Липецкой области — Игорь Артамонов,
  • Самарской области — Дмитрий Азаров,
  • Тамбовской области — Максим Егоров,
  • Новгородской области — Андрей Никитин,
  • Свердловской области — Евгений Куйвашев,
  • Оренбургской области — Денис Паслер,
  • Тюменской области — Александр Моор,
  • Новосибирской области — Андрей Травников,
  • Республики Башкортостан — Радий Хабиров,
  • Республики Коми — Владимир Уйба,
  • Республики Якутия — Айсен Николаев,
  • Республики Чувашия — Олег Николаев,
  • Алтайского края — Виктор Томенко,
  • Ставропольского края — Владимир Владимиров,
  • Ямало-Ненецкого автономного округа — Дмитрий Артюхов,
  • Красноярской области — Александр Усс, а также его сын Артем, которого США ранее обвинили в уклонении от санкций.

Координатор американской санкционной политики Джеймс О'Брайен на брифинге в Госдепе заявил, что США предпримут дальнейшие действия против РФ помимо нынешних санкций. Он отметил, что «весьма оптимистично настроен в отношении того, что ЕС достигнет соглашения по девятому пакету санкций». Ранее сегодня стало известно, что представителям стран ЕС не удалось договориться по новым санкциям против РФ.

Дарья Эрозбек

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