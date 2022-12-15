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22:36 (мск), источник: ТАСС

Глава МИД Армении заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе может привести к катастрофе

По словам Арарата Мирзояна, действия руководства Азербайджана, воинственная риторика и экстремистский подход серьезно угрожают возможности достижения мира и стабильности на Южном Кавказе.

Источник: Reuters

ЕРЕВАН, 15 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в четверг на встрече с госминистром Великобритании по делам стран Южной и Центральной Азии, ООН и Содружества Тариком Ахмадом в Нью-Йорке заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе может привести к гуманитарной катастрофе. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

«Арарат Мирзоян представил ситуацию безопасности на Южном Кавказе, а также урегулирование армяно-азербайджанских отношений, последние события вокруг нагорнокарабахского конфликта. Армянская сторона изложила последствия блокирования Азербайджаном движения по Лачинскому коридору и нарушения газоснабжения Нагорного Карабаха, подчеркнув, что Арцаху (непризнанная Нагорно-Карабахская республика — прим. ТАСС) грозит гуманитарный кризис, и если не разрешить ситуацию, она приведет к катастрофе. Министр иностранных дел Армении подчеркнул, что действия руководства Азербайджана, воинственная риторика и экстремистский подход серьезно угрожают возможности достижения мира и стабильности на Южном Кавказе», — отмечается в сообщении.

В понедельник утром группа азербайджанцев, которые представились экологами, перекрыла Лачинский коридор. Он является единственной дорогой, связывающей Армению и Нагорный Карабах. В Ереване расценили данный шаг как провокацию официального Баку.

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