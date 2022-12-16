Конгресс утвердил оборонный бюджет США на 2023 год

Документ, который уже набрал 79 из ста голосов, поступит на подпись президента Джо Байдена.
Оборонный бюджет увеличивает ассигнования до рекордных 847,3 миллиарда долларов с 778 миллиардов в прошлом году.
Десять миллиардов долларов выделяются на военную помощь Тайваню, 800 миллионов — Украине. Еще шесть миллиардов пойдут на сдерживание России в Европе.
Многостраничный документ предписывает добиваться исключения России из ряда международных организаций, в том числе G20, вводить санкции за участие в золотовалютных операциях с Россией, запрещает обменивать с российской стороной информацией о противоракетной обороне.