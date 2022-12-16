Власти пообещали упростить получение некоторых услуг: список В чем помогут, даже если нет паспорта или постоянного жилья
Фоторепортажи
25Голубоглазый барс и стеклянная лягушка: выбраны лучшие фото природы
16Показаны самые забавные снимки дикой природы
Популярное за сутки
Какие товары подорожают с 1 января, а какие подешевеют
Немцы начали приезжать на зимовку в Калининградскую область
Эксперты РАНХиГС предложили способы повысить пенсии в России
Что известно о пожаре на нефтезаводе в Ангарске
Российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил украинскую РЛС
Главное
Спецоперация на Украине
03:47 (мск), источник: © РИА Новости

Конгресс утвердил оборонный бюджет США на 2023 год

ВАШИНГТОН, 16 дек — РИА Новости. Американский сенат вслед за палатой представителей утвердил оборонный бюджет США на 2023 год в размере около 850 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования.

Источник: Reuters

Документ, который уже набрал 79 из ста голосов, поступит на подпись президента Джо Байдена.

Оборонный бюджет увеличивает ассигнования до рекордных 847,3 миллиарда долларов с 778 миллиардов в прошлом году.

Десять миллиардов долларов выделяются на военную помощь Тайваню, 800 миллионов — Украине. Еще шесть миллиардов пойдут на сдерживание России в Европе.

Многостраничный документ предписывает добиваться исключения России из ряда международных организаций, в том числе G20, вводить санкции за участие в золотовалютных операциях с Россией, запрещает обменивать с российской стороной информацией о противоракетной обороне.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Это сигнал Западу'. Новость о российской ракете насторожила британцев
'Радикальные меры'. США пошли на отчаянный шаг ради Украины
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
бюджет