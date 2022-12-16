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05:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Посольство России назвало новые санкции США свидетельством бессильной злобы

Новые антироссийские санкции являются свидетельством «бессильной злобы» США. Об этом сообщает в Telegram-канале российского посольства в Соединенных Штатах.

Источник: РИА "Новости"

«На сей раз среди инструментов “наказания” нашей страны за суверенный внешнеполитический курс — рестрикции на деятельность фирмы, занимающейся прокатом велосипедов. Что это, если не бессильная злоба Вашингтона?» — говорится в сообщении российской дипмиссии.

В посольстве также подчеркнули, что Россия продолжит свое развитие, несмотря на внешнее давление.

Ранее Минфин США наложил санкции на яхту Nirvana, которая, по данным ведомства, принадлежит миллиардеру, владельцу «Норникеля» Владимиру Потанину. Санкционный список, касающийся юридических лиц, теперь включает в себя ВТБ и связанные с банком компании. В их числе значатся АО «Ситибайк», «ВТБ Девелопмент», ООО «Холдинговая компания Интеррос», «ВТБ Коммерческое финансирование», «ВТБ Инфраструктурные инвестиции», «Мегаком», Росбанк, «ВТБ-Лизинг» и другие.

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