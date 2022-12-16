Япония оставила неизменным курс на заключение мирного договора с Россией

Из документа следует, что Япония продолжит придерживаться направленной на обеспечение самообороны политики и не намерена становиться «военной сверхдержавой».
В стратегии нацбезопасности Японии также говорится о том, что она «серьезно обеспокоена» действиями России в связи с ситуацией на Украине, а также деятельностью Москвы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе укреплением «стратегического сотрудничества» с Китаем.
Ситуация с безопасностью в мире в документе называется «самой серьезной после Второй мировой войны». Отмечается также, что это побуждает Японию укреплять свою обороноспособность.
Ранее сообщалось, что товарооборот Японии и России в ноябре упал более чем на треть (35,5%) в годовом выражении.