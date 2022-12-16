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11:27 (мск), источник: Газета.Ру

Япония оставила неизменным курс на заключение мирного договора с Россией

Курс Японии на заключение мирного договора с Россией остаеся неизменным. Это следует из опубликованной новой стратегии национальной безопасности Японии, которая является основополагающим документом оборонной политики страны, передает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Из документа следует, что Япония продолжит придерживаться направленной на обеспечение самообороны политики и не намерена становиться «военной сверхдержавой».

В стратегии нацбезопасности Японии также говорится о том, что она «серьезно обеспокоена» действиями России в связи с ситуацией на Украине, а также деятельностью Москвы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе укреплением «стратегического сотрудничества» с Китаем.

Ситуация с безопасностью в мире в документе называется «самой серьезной после Второй мировой войны». Отмечается также, что это побуждает Японию укреплять свою обороноспособность.

Ранее сообщалось, что товарооборот Японии и России в ноябре упал более чем на треть (35,5%) в годовом выражении.

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