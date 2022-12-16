В Кремле заинтересовались идеями Киссинджера по урегулированию конфликта на Украине

«Безусловно, талант, опыт и экспертиза Киссинджера востребованы всегда. Особенно они востребованы в таких острых ситуациях. Мы с большим интересом ознакомимся с этим материалом. Пока, к сожалению, возможности такой не было», — сказал Песков на пресс-конференции.
В недавней статье для журнала Spectator Генри Киссинджер заявил, что если Украина и Россия не смогут прийти к разрешению конфликта с помощью военных действий или переговоров, на спорных территориях нужно будет провести референдумы о самоопределении под международным наблюдением. Ранее он говорил, что предметом территориальных споров между странами могут быть только Донбасс и Крым.
В мае Генри Киссинджер в ходе выступления в Давосе заявил, что Украина должна прекратить попытки «нанести сокрушительное поражение» российским войскам и вернуться к переговорам.
По мнению Киссинджера, в идеале Россия и Украина должны вернуться к довоенному статусу-кво. Президент Украины Владимир Зеленский критиковал такую позицию.