Здоровье Путина, разговор с Моди и поездка в Минск. Главные темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
У президента уже состоялся международный телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщение о нем готовится.
Дальнейшие мероприятия пятницы носят непубличный характер. Если появятся дополнительные новости, Кремль о них сообщит.
Разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в повестке дня нет.
Мероприятий в честь Дня военной контрразведки 19 декабря у президента не планируется. При этом 20 декабря президент традиционно поздравляет сотрудников органов безопасности.
Будет ли обращение президента к I Съезду Российского движения детей и молодежи, Песков не сообщил.
Большое заседание Госсовета пройдет в очной форме 22 декабря. Будет обсуждаться вопрос о реализации молодежной политики в современных условиях.
«Там досогласовываются последние моменты, ожидаем, что это [подписание указа] произойдет скоро».
«Давайте сначала мы с вами ознакомимся со списком, получим официальную информацию, а потом будем формулировать какие-то ответы. Пока еще ничего не объявлено».
Темы для обсуждения Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко — «это вся палитра наших двусторонних отношений, торгово-экономическое сотрудничество, интеграционная проблематика». «И, конечно, разговор по региональным и международным проблемам, в том числе тех, которые вокруг наших стран в обилии процветают».
Что касается поездки в Минск всего через несколько дней после прививки, то «специалисты-медики, разумеется, делают все, что нужно делать для здоровья президента». «Так что там все необходимые меры предосторожности принимаются. Там все нормально».
«Талант, опыт и экспертиза [бывшего госсекретаря США Генри] Киссинджера востребованы всегда. Особенно они востребованы в таких острых ситуациях. Мы с большим интересом ознакомимся с этим материалом, пока, к сожалению, такой возможности не было».