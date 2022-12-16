Ученые поставили диагнозы жителям немецкой деревни Темных веков Названы болезни, которые выкашивали жителей Европы в раннее Средневековье
Фоторепортажи
23Выбраны лучшие архитектурные фотографии года
14Выбраны лучшие пейзажи 2022 года
Популярное за сутки
Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по Крыму
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы
Сербия назвала условие присоединения к санкциям против России
Путешествуем по России: чем привлекает туристов Ярославль
Легенду мирового тенниса Бориса Беккера депортируют из Англии
Главное
Спецоперация на Украине
14:21 (мск), источник: ТАСС

Здоровье Путина, разговор с Моди и поездка в Минск. Главные темы брифинга Пескова

Международные контакты, непубличные мероприятия, а также здоровье главы государства и экспертные оценки экс-госсекретаря США Генри Киссинджера стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Источник: AP 2022

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах Путина

У президента уже состоялся международный телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщение о нем готовится.

Дальнейшие мероприятия пятницы носят непубличный характер. Если появятся дополнительные новости, Кремль о них сообщит.

Разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в повестке дня нет.

Мероприятий в честь Дня военной контрразведки 19 декабря у президента не планируется. При этом 20 декабря президент традиционно поздравляет сотрудников органов безопасности.

Будет ли обращение президента к I Съезду Российского движения детей и молодежи, Песков не сообщил.

Большое заседание Госсовета пройдет в очной форме 22 декабря. Будет обсуждаться вопрос о реализации молодежной политики в современных условиях.

Об ответе на ценовой потолок

«Там досогласовываются последние моменты, ожидаем, что это [подписание указа] произойдет скоро».

О новом пакете санкций ЕС

«Давайте сначала мы с вами ознакомимся со списком, получим официальную информацию, а потом будем формулировать какие-то ответы. Пока еще ничего не объявлено».

О программе поездки в Минск

Темы для обсуждения Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко — «это вся палитра наших двусторонних отношений, торгово-экономическое сотрудничество, интеграционная проблематика». «И, конечно, разговор по региональным и международным проблемам, в том числе тех, которые вокруг наших стран в обилии процветают».

О здоровье Путина после прививки

Что касается поездки в Минск всего через несколько дней после прививки, то «специалисты-медики, разумеется, делают все, что нужно делать для здоровья президента». «Так что там все необходимые меры предосторожности принимаются. Там все нормально».

О статье Генри Киссинджера о мире между РФ и Украиной

«Талант, опыт и экспертиза [бывшего госсекретаря США Генри] Киссинджера востребованы всегда. Особенно они востребованы в таких острых ситуациях. Мы с большим интересом ознакомимся с этим материалом, пока, к сожалению, такой возможности не было».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Юрий Стоянов: здесь меня прекрасно обманули. Как у Пушкина: меня обманывать не трудно, я сам обманываться рад
Они курили, изучали естественные науки, жили в коммунах и вступали в сексуальные отношения вне брака
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин ВладимирПесков Дмитрий