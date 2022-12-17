В постпредстве РФ считают, что санкции ЕС увеличат число сторонников России в мире

Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии постпредства России при ЕС по поводу введения в действие девятого пакета санкций Евросоюза против России.
«Еэсовская санкционная машина не сбавляет обороты. Односторонние рестриктивные меры в отношении третьих стран и их граждан давно превратились в излюбленный внешнеполитический инструмент Брюсселя. Всем очевидно, что преследуемая Евросоюзом цель — оказание давления на суверенные государства, и средства ее достижения нелегитимны. Введение ограничительных мер противоречит системе международных финансовых и торговых отношений, идет вразрез с основополагающими принципами ВТО. Не так давно Брюссель утверждал, что применение экстерриториальных санкций незаконно. Сегодня же он сам активно их использует. Более того, Евросоюз уже изобрел механизм наказания как граждан собственных, так и третьих стран за так называемый обход антироссийских рестрикций, предложил законопроект, подводящий нарушение еэсовских нелегитимных санкций под преступление», — отмечает постпредство.
«Неудивительно, что все больше государств прислушиваются к нашей аргументации. Они не готовы принимать нечестные правила игры и следовать насаждаемым установкам», — указывает российская дипмиссия.
В постпредстве заявили, что принятые в девятом пакете санкции коснутся не только россиян, но «и напрямую затронут простых европейцев». «Запрещая еще ряд российских СМИ, Евросоюз лишает своих же граждан возможности узнать альтернативную точку зрения, нарушает их право на доступ к информации, не говоря уже о явном попрании таких базовых ценностей, как свобода слова и права журналистов. Слабо верится, что в ЕС всего этого не понимают», — отмечается в заявлении.
ЕС в пятницу ввел в действие девятый с начала года пакет санкций против России. В черный список включены 141 человек и 49 юридических лиц, начата процедура лишения эфира в ЕС четырех российских телеканалов, введены ограничения в отношении трех российских банков, а также несколько экспортных запретов.