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Спецоперация на Украине
03:11 (мск), источник: ТАСС

Столтенберг полагает, что конфликт на Украине может затянуться надолго

При этом генсек НАТО выразил уверенность, что любое решение за столом переговоров подтвердит статус Украины как «суверенного независимого государства».

Источник: AP 2022

ТАСС, 17 декабря. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг опасается, что конфликт на Украине может затянуться надолго, но, скорее всего, «закончится за столом переговоров». Такое мнение он выразил в пятницу в интервью Agence France-Presse.

«Мы не должны недооценивать Россию. Россия планирует вести долгую войну. Мы видим, что они мобилизуют больше сил, что они готовы нести большие потери и что они пытаются получить доступ к большому количеству оружия», — сказал Столтенберг.

Он выразил уверенность в том, что конфликт закончится за столом переговоров, и добавил, что любое решение подтвердит статус Украины как «суверенного независимого государства». Генсек альянса также вновь выступил с утверждением, что «самый быстрый способ добиться» урегулирования конфликта — «оказать им [Киеву] военную поддержку».

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

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