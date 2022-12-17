Столтенберг полагает, что конфликт на Украине может затянуться надолго

ТАСС, 17 декабря. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг опасается, что конфликт на Украине может затянуться надолго, но, скорее всего, «закончится за столом переговоров». Такое мнение он выразил в пятницу в интервью Agence France-Presse.
«Мы не должны недооценивать Россию. Россия планирует вести долгую войну. Мы видим, что они мобилизуют больше сил, что они готовы нести большие потери и что они пытаются получить доступ к большому количеству оружия», — сказал Столтенберг.
Он выразил уверенность в том, что конфликт закончится за столом переговоров, и добавил, что любое решение подтвердит статус Украины как «суверенного независимого государства». Генсек альянса также вновь выступил с утверждением, что «самый быстрый способ добиться» урегулирования конфликта — «оказать им [Киеву] военную поддержку».
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.