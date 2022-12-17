Постпред РФ в Вене: рано говорить о приближении к договоренностям по защитной зоне ЗАЭС

«Говорить о том, что мы приближаемся к договоренности, пожалуй, еще рано. И прогнозировать сроки финализации переговорного процесса я бы не стал», — сказал Ульянов ТАСС.
Дипломат прокомментировал встречу гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. По данным постпредства, на встрече тема обсуждалась «достаточно подробно», что сохраняет «шансы на достижение договоренности». «Конечно, дело могло бы продвигаться быстрее в случае проведения прямых переговоров в трехстороннем формате, но в силу нынешнего состояния российско-украинских отношений это невозможно», — сказал Ульянов.
По его словам, из-за состояния отношений между двумя странами Гросси приходится заниматься «челночной дипломатией».
Запорожская АЭС, крупнейшая электростанция в Европе, перешла под контроль России 28 февраля. Осенью ее передали под управление «Росэнергоатома» по указу президента России Владимира Путина. Обсуждается вопрос о создании защитной зоны вокруг станции. МАГАТЭ сообщало, что агентству удалось добиться с Киевом прогресса по этой теме.