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Спецоперация на Украине
11:13 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД РФ считает преждевременной планируемую наземную операцию Турции в Сирии

Планируемая Турцией в Сирии наземная операция может привести к дальнейшей эскалации, заявил директор Четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон. Он считает планы Анкары преждевременным шагом.

Источник: РИА "Новости"

В интервью ТАСС Пилипсон сказал, что российская сторона с пониманием относится «к чувствительным для партнеров вопросам защиты южных турецких границ». Но при этом Москва убеждена, что нужно неукоснительно соблюдать «территориальную целостность, независимость и суверенитет сирийского государства».

«В целом считаем, что такая операция является преждевременной, может привести к дальнейшей эскалации обстановки, стимулировать сепаратистские настроения и обострить вооруженное противостояние», — подчеркнул Юрий Пилипсон.

Турция проводит операцию «Коготь-меч» для борьбы с членами Рабочей партии Курдистана, которую считает террористической организацией. Операция была начата в ответ на теракт в центре Стамбула, вину за который Анкара возлагает на курдские организации. Сирийские курды говорили, что среди жертв есть мирное население. К середине декабря турецкие военные убили более 300 предполагаемых террористов.

Лаура Кеффер

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