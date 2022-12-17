Правительство продлило меры по поддержке рынка труда в условиях санкций

«Ряд мер поддержки рынка труда и предупреждения безработицы в условиях введения западных санкций продлевается до конца 2023 года», — говорится в публикации.
Уточняется, что речь идет о механизме, который помогает работодателям временно трудоустраивать людей, находящихся под риском увольнения. Также им оказывается содействие при организации оплачиваемых общественных работ для зарегистрированных на бирже труда. Кроме того, нанимателям помогают устраивать профессиональное обучение для работников промышленных предприятий, которые находятся под риском увольнения.
Отмечается, что власти частично компенсируют затраты работодателей по этим направлениям. В частности, речь идет об оплате труда сотрудников, а также оснащении их рабочих мест.
В следующем году благодаря мерам поддержки планируется обеспечить работой более 176 тысяч человек. На выполнение этой задачи предусмотрено выделение более 12,8 миллиарда рублей из федерального бюджета.