Ученые поставили диагнозы жителям немецкой деревни Темных веков Названы болезни, которые выкашивали жителей Европы в раннее Средневековье
Фоторепортажи
23Выбраны лучшие архитектурные фотографии года
16Выбраны лучшие монохромные фотографии дикой природы
Популярное за сутки
В Кремле заинтересовались идеями Киссинджера по Украине
В Берлине лопнул самый большой в мире цилиндрический аквариум
В «Укрэнерго» объявили режим чрезвычайной ситуации
В Токио заявили о праве на контрудары по территории противника
Под Волгоградом упали металлические обломки неизвестного объекта
Главное
Спецоперация на Украине
11:44 (мск), источник: © РИА Новости

Правительство продлило меры по поддержке рынка труда в условиях санкций

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении мер поддержки рынка труда в условиях санкций, сообщается в Telegram-канале правительства.

Источник: © РИА Новости

«Ряд мер поддержки рынка труда и предупреждения безработицы в условиях введения западных санкций продлевается до конца 2023 года», — говорится в публикации.

Уточняется, что речь идет о механизме, который помогает работодателям временно трудоустраивать людей, находящихся под риском увольнения. Также им оказывается содействие при организации оплачиваемых общественных работ для зарегистрированных на бирже труда. Кроме того, нанимателям помогают устраивать профессиональное обучение для работников промышленных предприятий, которые находятся под риском увольнения.

Отмечается, что власти частично компенсируют затраты работодателей по этим направлениям. В частности, речь идет об оплате труда сотрудников, а также оснащении их рабочих мест.

В следующем году благодаря мерам поддержки планируется обеспечить работой более 176 тысяч человек. На выполнение этой задачи предусмотрено выделение более 12,8 миллиарда рублей из федерального бюджета.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Это сигнал Западу'. Новость о российской ракете насторожила британцев
'Радикальные меры'. США пошли на отчаянный шаг ради Украины
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
занятостьсанкции