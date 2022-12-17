Минобороны опровергло увеличение срока службы до двух лет

«В настоящее время каких-либо изменений законодательства Российской Федерации в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, Минобороны России не предлагается», — говорится в сообщении Минобороны в Telegram.
Военный комиссар Московской области Алексей Астахов также заявил, что каких-либо изменений законодательства о сроке службы не планируется.
Военный комиссар Михаил Фотин, выступая в сюжете «Дмитров ТВ», заявил, что руководство донесло до военкоматов информацию о том, что сроки срочной военной службы будут увеличены уже этой весной. Он объяснил необходимость такого решения вступлением «северных соседей» в НАТО. После того, как СМИ обратили внимание на это заявление, видео удалили с Youtube-канала «Дмитров ТВ» и с сайта «Вечерний Дмитров».
Вопрос об увеличении сроков службы 20 октября поднял зампредседателя комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров.