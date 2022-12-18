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16:00 (мск), источник: Ведомости

Захарова сравнила обострение в Косово с войной в Грузии

Ситуация, которая сложилась последнее время в Косово, наблюдалась в 2008 г. в Грузии, когда экс-президент Михаил Саакашвили «был воодушевлен» перспективой вступления Грузии в НАТО и начал обстрел Южной Осетии, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Источник: Reuters

Захарова обратила внимание на то, что обострение в Косово происходит на фоне проведения Евросоюзом саммита в Албании. Она уточнила, что 6 декабря ЕС принял Тиранскую декларацию, в которой говорится о поддержке стремления «Западных Балкан» вступить в Евросоюз. В документе также сказано, что сепаратистское Косово (как и Сербия) находятся «на европейском пути», отметила Захарова.

«Так стоит ли удивляться тому, что буквально менее чем через неделю косовские сепаратисты пошли на вооруженную эскалацию и силовые провокации в Крае? Арестовали серба Деяна Пантича и стали транслировать агрессивную риторику. Напомню, что подавляющее большинство нынешних жителей Косово — этнические албанцы, которые за государственной жизнью и европерспективой соседней Албании пристально следят», — написала она.

По ее словам, параллельно с обострением в Косово премьер Альбин Курти подал на днях заявку на вступление в ЕС, «запущен политический процесс». В МИДе считают, что «нечто похожее» происходило в 2008 г., когда Саакашвили «сошел с ума и начал обстрел Южной Осетии, российских граждан и миротворцев».

«Опробованный механизм вдохновленной безнаказанности. Риск эскалации и вооруженного противостояния в северной части Края растет. Так что вместо европерспективы перспективы у Косово будут, получается, совсем другие», — заявила Захарова.

Она назвала действия ЕС предательством: одной рукой он ведёт Белград в «прекрасное будущее», а другой занимается антисербскими провокациями, пояснила Захарова.

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Обстановка в регионе обострилась 10 декабря после того, как на пункте пропуска «Ярине» был задержан этнический серб и бывший полицейский косовской полиции Деян Пантич за предполагаемое нападение на избирательную комиссию. Сербское население в ответ начало возводить баррикады, перекрыв проезд по трассе в нескольких населенных пунктах вблизи КПП, и вышло на акции протеста. Одной из целей этой акции было недопущение перевозки Пантича в Приштину.

Затем к баррикадам были стянуты патрули миссии Евросоюза в Косове (EULEX), а также сотрудники международных сил безопасности под руководством НАТО в Косове и Метохии (KFOR). Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предупредил, что ЕС не потерпит нападений на свою миссию, и потребовал от косовских сербов «немедленно убрать баррикады». Курти заявил, что обратился к миссии НАТО KFOR по поводу возведенных сербами баррикад, и добавил, что ждет ответа до вечера 11 декабря, после чего пообещал разобрать их собственными силами. После этого президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание Совбеза страны.

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