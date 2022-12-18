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18:55 (мск), источник: Ведомости

Путин: Россия своими делами может сделать мир более справедливым

Россия своими делами и поступками может сделать мир более справедливым — таким, где все народы по-настоящему равны, сказал президент РФ Владимир Путин в своем обращении к участникам первого съезда Российского движения детей и молодежи. Стенограмма обращения опубликована на сайте Кремля.

Источник: РИА "Новости"

По словам Путина, перемены сейчас происходят во всем мире, а не только в России, и он верит, что они происходят к лучшему.

«И надеюсь, что своими делами, поступками, своей решимостью и при этом открытостью наших намерений, планов, принципов мы сможем сделать мир более справедливым — таким, где все народы по-настоящему равны, где каждый имеет право на уважение, на то, чтобы следовать своим традициям, говорить на своём родном языке, чтить своих предков, и где у всех есть возможность для максимальной самореализации вне зависимости от того, в каких условиях человек вырос, из какой семьи он происходит», — отметил президент.

Путин ранее неоднократно говорил об изменениях в устройстве мира. 15 сентября в ходе встречи с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) президент обвинил Запад в «уродливых попытках» создать однополярный мир, подчеркнув, что такой сценарий является неприемлемым для большинства стран.

На встрече с главами разведывательных служб стран СНГ 29 сентября российский лидер заявил, что однополярная гегемония в мире неумолимо рушится, вместе с тем идет формирование более справедливого мироустройства.

Власти КНР также не раз говорили о готовности строить многополярную систему вместе с РФ. В середине ноября глава МИД КНР Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях саммита G20 заявил, что Китай намерен «решительно содействовать развитию многополярного мира».

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