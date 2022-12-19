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04:37 (мск), источник: BFM.ru

КНДР провела испытания первого военного разведывательного спутника

Тестовый аппарат был выведен на высоту около 500 километров.

Источник: Reuters

Северная Корея произвела запуск тестового аппарата в рамках заключительного этапа разработки первого военного разведывательного спутника. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на Комитет аэрокосмических технологий КНДР.

Запуск ракеты-носителя был произведен со стартовой площадки на полигоне Сохэ. Тестовый аппарат был выведен на высоту около 500 километров.

По словам представителей Комитета аэрокосмических технологий КНДР, цель испытаний заключалась в «оценке возможности систем спутниковой съемки». Специалисты проверили работу аппарата в условиях космоса, возможность передачи данных в центр управления и другие параметры.

В подтверждение успешного результата испытаний ЦТАК опубликовало космические снимки Сеула и прилегающего к нему города Инчхон, предположительно, снятые тестовым аппаратом. В агентстве отмечают, что разработку первого военного разведывательного спутника в КНДР планируют завершить к апрелю 2023 года.

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