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08:26 (мск), источник: ТАСС

Госдума введет ответственность за принудительный сбор и утечку данных биометрии

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Законопроект о биометрии, вызвавший широкий резонанс, был существенно изменен, из него исключены все неопределенности и двойные толкования. Новые нормы призваны обеспечить защиту биометрических данных, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале в понедельник.

Источник: РИА "Новости"

«Широкий резонанс вызвал законопроект о биометрии. На сегодняшний день законопроект существенно изменен. Исключены все неопределенности и двойные толкования», — отметил Володин.

Кроме того, добавил он, в законопроекте прописываются механизмы гарантий и защиты прав граждан. «Законопроект призван остановить распространение биометрических данных разными коммерческими организациями и обеспечить их государственную защиту», — сказал спикер Госдумы.

Он отметил, что с новыми положениями законопроекта можно будет ознакомиться «после его рассмотрения во втором чтении 20 декабря, когда Государственная дума обсудит эти поправки». Володин также перечислил наиболее важные решения, которые предлагаются в законопроекте. Так, документ вводит запрет на хранение геномной информации и ограничивает перечень биометрических данных, под ними предлагается понимать только лицо человека и его голос.

«Введение запрета на принуждение к сдаче биометрических данных. Гражданину не смогут отказать в услугах как коммерческих, так и государственных, если он не захотел предоставлять биометрию», — подчеркнул спикер Госдумы. По его словам, в законопроекте предложен прозрачный порядок отказа гражданина от сдачи биометрии и отзыва ранее данного им согласия. При этом родители смогут совершать такие же действия за своих несовершеннолетних детей, вводится запрет на использование биометрических данных детей без согласия их родителей.

«Появится возможность в упрощенном порядке удалить сведения, если они окажутся в системе. Контролировать использование биометрии можно будет через портал госуслуг», — добавил Володин, подчеркнув, что использование и хранение биометрии допускается только в базах данных, находящихся на территории РФ.

Ответственность за принудительный сбор и утечку данных биометрии

Следующим шагом Госдумы в части защиты биометрических данных россиян станет введение уголовной и административной ответственности за их принудительный сбор и утечку, добавил Володин. Он подчеркнул, что биометрические данные принадлежат человеку, и без его согласия собирать их нельзя.

«Сегодня различные коммерческие организации бесконтрольно собирают биометрию наших граждан. Зачастую данные утекают, затем используются злоумышленниками. Это недопустимо», — отметил Володин.

Госдума в конце ноября приняла в первом чтении законопроект о биометрической системе и основах обработки биометрии. Документ устанавливает правовые основы обработки биометрии в целях идентификации или аутентификации с применением единой биометрической системы и иных информационных систем, в том числе государственных.

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